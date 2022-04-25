Россия снова угрожает ядерным ударом в ответ на поставку Украине оружия от стран НАТО

Лавров одновременно заявил, что ядерная война недопустима, но в то же время ее риск реальный

Сергей Лавров угрожает Украине из-за поставок оружия с Запада. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать.

Об этом он сказал в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, сообщают российские СМИ.

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Лавров одновременно и пугает мир ядерным оружием РФ, и в то же время заявляет, что "ядерная война недопустима" и что такая позиция для Москвы "принципиальна".

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Лавров угрожает Украине из-за поставок оружия из Запада

По словам, главы МИД РФ, вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для вооруженных сил России.

"НАТО, поставляя вооружения Украине, по сути дела вступает в прокси-войну с Россией", – заявил Лавров

Он также обвинил США в том, что Вашингтон не проявляет интерес к контактам с Россией "ни по Украине, ни по иным вопросам, хотя такой диалог мог бы быть полезным".

Комментируя переговоры Украины и России об окончании войны, Лавров также выразил недовольство и обвинил Киев в затягивании процесса.

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"Добрая воля России не безгранична, если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу с Киевом", – заявил российский министр.

Зеленский о вероятности ядерной войны

Если бы Украина оставила себе ядерное оружие, риск войны с Россией был бы минимальным, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, ни один адекватный человек не может использовать ядерное оружие.

"Если руководство России не потеряет связь с реальностью – они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны России? Может. Верю ли я в это? В это верить не хочется", – сказал Зеленский.

Он добавил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то страна никогда бы его не использовала.

"Потому что мы адекватные люди. Любого руководителя государства, который бы поднес палец к кнопке, просто снесло бы общество... Но риски относительно начала войны со стороны России были бы минимизированы", – сказал Зеленский.

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