Россия снова угрожает ядерным ударом в ответ на поставку Украине оружия от стран НАТО

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать.
Об этом он сказал в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, сообщают российские СМИ.
Лавров одновременно и пугает мир ядерным оружием РФ, и в то же время заявляет, что "ядерная война недопустима" и что такая позиция для Москвы "принципиальна".
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По словам, главы МИД РФ, вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для вооруженных сил России.
"НАТО, поставляя вооружения Украине, по сути дела вступает в прокси-войну с Россией", – заявил Лавров
Он также обвинил США в том, что Вашингтон не проявляет интерес к контактам с Россией "ни по Украине, ни по иным вопросам, хотя такой диалог мог бы быть полезным".
Комментируя переговоры Украины и России об окончании войны, Лавров также выразил недовольство и обвинил Киев в затягивании процесса.
"Добрая воля России не безгранична, если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу с Киевом", – заявил российский министр.
Зеленский о вероятности ядерной войны
Если бы Украина оставила себе ядерное оружие, риск войны с Россией был бы минимальным, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, ни один адекватный человек не может использовать ядерное оружие.
"Если руководство России не потеряет связь с реальностью – они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны России? Может. Верю ли я в это? В это верить не хочется", – сказал Зеленский.
Он добавил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то страна никогда бы его не использовала.
"Потому что мы адекватные люди. Любого руководителя государства, который бы поднес палец к кнопке, просто снесло бы общество... Но риски относительно начала войны со стороны России были бы минимизированы", – сказал Зеленский.