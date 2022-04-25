Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Росія знову погрожує ядерним ударом у відповідь на постачання Україні зброї від країн НАТО

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 23:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лавров одночасно заявив, що ядерна війна неприпустима, але водночас її ризик реальний
Сергій Лавров погрожує Україні через поставки зброї із Заходу.
Сергій Лавров погрожує Україні через поставки зброї із Заходу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний, цю небезпеку не можна недооцінювати.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Велика гра" на Першому каналі, повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Лавров одночасно і лякає світ ядерною зброєю РФ, і в той же час заявляє, що "ядерна війна є неприпустимою" і що така позиція для Москви "принципова".

Реклама

Лавров погрожує Україні через постачання зброї із Заходу

За словами глави МЗС РФ, озброєння, які Захід постачає Україні, будуть законною метою для збройних сил Росії.

"НАТО, поставляючи озброєння Україні, по суті, вступає у проксі-війну з Росією", – заявив Лавров.

Він також звинуватив США в тому, що Вашингтон не виявляє інтерес до контактів з Росією "ні по Україні, ні з інших питань, хоча такий діалог міг би бути корисним".

Коментуючи переговори України та Росії щодо закінчення війни, Лавров також висловив невдоволення та звинуватив Київ у затягуванні процесу.

Реклама

"Добра воля Росії не безмежна, якщо на неї не відповідають взаємністю, то це не сприяє переговорному процесу з Києвом", – заявив російський міністр.

Зеленський про можливість ядерної війни

Якби Україна залишила собі ядерну зброю, ризик війни з Росією був би мінімальним, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, жодна адекватна людина не може використовувати ядерну зброю.

"Якщо керівництво Росії не втратить зв'язку з реальністю – вони не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може це бути з боку Росії? Може. Чи вірю я в це? У це вірити не хочеться", – сказав Зеленський.

Він додав, що якби Україна мала ядерну зброю, то країна ніколи б її не використала.

"Бо ми адекватні люди. Будь-якого керівника держави, який би підніс палець до кнопки, просто знесло б суспільство... Але ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", – сказав Зеленський.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти