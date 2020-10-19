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Россия в третий раз за неделю побила собственный рекорд по коронавирусу

19 октября, 11:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

С начала пандемии в РФ заболели больше 1,4 млн человек

В России, где на прошлом неделе фиксировали максимальные показатели новых заразившихся коронавирусом, власти сообщили о новом рекорде.

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Так, по данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией в РФ, 18 октября в стране выявили 15 982 новых случая коронавируса.

Это самый высокий показатель за все время пандемии. Однако за прошедшую неделю "коронавирусные" рекорды обновлялись уже трижды – 13, 14 и 16 октября (13 868, 14 231 и 15 150 человек в сутки соответственно)

Таким образом, с начала распространения инфекции в России было выявлено 1 415 316 заболевших, из которых 24 366 скончались (включая и 179 – за последние сутки).

В то же время, за все время пандемии 1 075 904 человека в России выздоровели. В связи с этим на данный момент в этой стране с болезнью бороться продолжают 315 046 человек.

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Напомним, что 14 октября российский президент Владимир Путин заявил о создании второго препарата от коронавируса – вакцины "ЭпиВакКорона".

О создании первой вакцины Россия заявила в августе, но обществу она станет доступна лишь в следующем году. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что же не так с препаратом Sputnik V, которым Кремль предлагает лечить коронавирусных больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия эпидемия коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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