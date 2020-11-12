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Россия ввела санкции против двух стран Евросоюза из-за Навального

12 ноября, 14:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ограничения коснутся ряда топ-чиновников Франции и Германии

Россия разработала пакет ответных санкций на меры, которые были введены Европейским союзом против Кремля в связи с отравлением видного оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил 12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты", – сказал он.

Однако ответ РФ коснется не всех стран Евросоюза, а только чиновников из Германии и Франции, поскольку, как сказал Лавров, они выступили "локомотивом санкций".

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Кого именно затронет ответ Москвы, Берлину и Парижу собираются сообщить позже, однако глава российского МИД заверил, что это направлено против "руководящих сотрудников аппаратов руководителей" двух стран.

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Напомним, что об отравлении Алексея Навального стало известно 20 августа, когда ему стало резко плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. После госпитализации в Омске врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

После этого ЕС ввели санкции против главы ФСБ, нескольких замминистров и других российских чиновников, заморозив их активы и запретив им въезд. В МИД РФ в ответ на это пригрозили ввести свои санкции.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия Франция ЕС отравление санкции санкции против России Алексей Навальный
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