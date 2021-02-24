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Россияне на МКС ищут уже третью трещину, куда утекает воздух

24 февраля, 16:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Космонавты пленкой заделывают места возможной утечки кислорода

Не успели россиянам на Международной космической станции отключить систему подачи воздуха, как стало известно, что на МКС может быть три трещины, из которых утекает кислород.

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Об этом со ссылкой на представителя Центра управления полетами сообщает Интерфакс.

В четверг, 25 февраля, экипаж МКС обследует третий предполагаемый район, в котором может находиться место утечки воздуха.

"Завтра будет у нас обследование трещины номер 3 и в пятницу будет исследование трещины, на которую ты устанавливал купола", – сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с космонавтом Сергеем Рыжиковым.

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Ранее в среду экипажу удалось установить предварительный район нахождения второго места утечки на МКС. Космонавты должны были покрыть его пластиковыми пленками для того, чтобы удостовериться, что утечка воздуха наблюдается именно на этом участке.

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Напомним, российские космонавты надеются устранить утечку кислорода из своей части МКС, которую экипаж безуспешно ищет уже полгода.

В декабре-2020 в ЦУП даже отметили прискорбную новость – резервы воздуха в российском сегменте МКС находятся на исходе.

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