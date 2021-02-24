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Росіяни на МКС шукають вже третю тріщину, куди витікає повітря

24 лютого, 16:56

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Космонавти плівкою зашивають місця можливого витоку кисню

Не встигли росіянам на Міжнародній космічній станції відключити систему подачі повітря, як стало відомо, що на МКС може бути три тріщини, з яких витікає кисень.

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Про це з посиланням на представника Центру управління польотами повідомляє Інтерфакс.

У четвер, 25 лютого, екіпаж МКС обстежить третій імовірний район, в якому може знаходитися місце витікання повітря.

"Завтра буде у нас обстеження тріщини номер 3 і в п'ятницю буде дослідження тріщини, на яку ти встановлював куполи", – повідомив представник ЦУП у ході переговорів з космонавтом Сергієм Рижковим.

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Раніше в середу екіпажу вдалося встановити попередній район знаходження другого місця витікання повітря на МКС. Космонавти повинні були покрити його пластиковими плівками, аби упевнитися, що витікання повітря спостерігається саме на цій ділянці.

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Нагадаємо, російські космонавти сподіваються усунути витікання кисню зі своєї частини МКС, яке екіпаж безуспішно шукає вже півроку.

У грудні-2020 на ЦУП навіть відзначили сумну новину – резерви повітря в російському сегменті МКС добігають кінця.

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