Российский военный самолет ИЛ-76 пропал с радаров у границ Украины

Российский тяжёлый военно-транспортный самолёт ИЛ-76 пропал с радаров у границ Украины.
Об этом свидетельствуют данные из сайта flightradar 24.
Что известно?
Тяжёлый военно-транспортный самолёт ИЛ-76 пропал с радаров, когда летел возле Брянска. На радарах его сейчас не видно. Ибо он пошел на посадку на военный аэродром, ибо Россия скрыла его передвижение.
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Для чего предназначен ИЛ-76?
ИЛ-76 предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжёлой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом.