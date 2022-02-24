Российский военный самолет ИЛ-76 пропал с радаров у границ Украины

Неизвестно, почему именно пропал самолет из радаров

Самолет исчез возле Брянска/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Российский тяжёлый военно-транспортный самолёт ИЛ-76 пропал с радаров у границ Украины.

Об этом свидетельствуют данные из сайта flightradar 24.

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Что известно?

Тяжёлый военно-транспортный самолёт ИЛ-76 пропал с радаров, когда летел возле Брянска. На радарах его сейчас не видно. Ибо он пошел на посадку на военный аэродром, ибо Россия скрыла его передвижение.

Для чего предназначен ИЛ-76?

ИЛ-76 предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжёлой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом.

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