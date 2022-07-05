Си Цзиньпин отказал Путину в его очередной прихоти

Стало известно, какое предложение отверг глава КНР

Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Россию. Однако тот отказался, ссылаясь на пандемию коронавируса. В то же время, источники в дипломатических кругах в Китае считают, что Си Цзиньпин не хочет медийно "испачкаться" перед выборами в сентябре, в ходе которых планирует избраться на третий срок.

Об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники в КНР.

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15 июля Путин во время телефонного разговора с Си Цзиньпином поздравил его с 69-летием. После глава Кремля пригласил президента КНР совершить визит в Россию. Со своей стороны, Си Цзиньпин сказал, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за коронавируса.

"Си Цзиньпин, похоже, стремится стабилизировать не только внутреннюю среду, но и внешнюю среду в преддверии съезда Коммунистической партии во второй половине этого года, который, как ожидается, станет необычным третьим подряд съездом. Посещая Россию, похоже, есть желание избежать дальнейшего углубления конфликта с США и Европой, которые усиливают давление на Россию из-за экономических санкций", – пишет издание.

Санкции против России введены за вторжение в Украину 24 февраля.

Пекин раздражен просьбами Москвы о поддержке

Американская газета The Washington Post со ссылкой на китайских чиновников пишет, что Пекин раздражен просьбами Москвы о поддержке.

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В последние недели российские официальные лица выражали все более разочарованные просьбы о большей поддержке при переговорах с Пекином, призывая Китай оправдать свое утверждение о партнерстве без ограничений, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине. Но руководство КНР не хочет сталкиваться с западными санкциями.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за защиту президента России Владимира Путина, который нагло вторгся в Украину 24 февраля. Американский политик считает, что необходимо "бить тревогу" в связи с теплыми отношениями Китая с Россией.

Напомним, Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку РФ.