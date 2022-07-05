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Си Цзиньпин відмовив Путіну у його черговій забаганці

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 липня, 13:14
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Стало відомо, яку пропозицію відкинув лідер КНР
Сі Цзіньпін не прийняв запрошення Володимира Путіна.
Сі Цзіньпін не прийняв запрошення Володимира Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін запросив главу КНР Сі Цзіньпіна відвідати Росію. Однак той відмовився, посилаючись на пандемію коронавірусу. Водночас, джерела в дипломатичних колах у Китаї вважають, що Сі Цзіньпін не хоче медійно "забруднитись" перед виборами у вересні, під час яких планує обратися на третій термін.

Про це пише японська газета Yomiuri з посиланням на дипломатичні джерела в КНР.

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Подробиці

15 липня Путін під час телефонної розмови із Сі Цзіньпіном привітав його з 69-річчям. Після цього глава Кремля запросив президента КНР здійснити візит до Росії. Зі свого боку Сі Цзіньпін сказав, що найближчим часом відвідати Росію буде складно через коронавірус.

"Сі Цзіньпін, схоже, прагне стабілізувати не тільки внутрішнє середовище, а й зовнішнє середовище напередодні з'їзду Комуністичної партії у другій половині цього року, який, як очікується, стане незвичайним третім поспіль з'їздом. Відвідуючи Росію, схоже, є бажання уникнути подальшого поглиблення зі США та Європою, які посилюють тиск на Росію через економічні санкції", – пише видання.

Санкції проти Росії запроваджено за вторгнення в Україну 24 лютого.

Пекін роздратований проханнями Москви про підтримку

Американська газета The Washington Post з посиланням на китайських чиновників пише, що Пекін роздратований проханнями Москви про підтримку.

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В останні тижні російські офіційні особи висловлювали все більш розчаровані прохання про більшу підтримку під час переговорів з Пекіном, закликаючи Китай виправдати своє твердження про партнерство без обмежень, зроблене за кілька тижнів до початку війни в Україні. Але керівництво КНР не хоче стикатися із західними санкціями.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за захист президента Росії Володимира Путіна, який нахабно вторгся до України 24 лютого. Американський політик вважає, що необхідно "бити на сполох" у зв'язку з теплими відносинами Китаю з Росією.

Нагадаємо, Байден пригрозив Сі Цзіньпіну наслідками підтримки РФ.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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