Смотреть можно, купить нельзя – новая реальность у покупателей Apple в России

В России прекратилась продажа техники компании Apple, которую ранее попросил заблокировать Apple Store для россиян министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Сам товар популярного бренда все еще имеется в наличии в российских интернет-магазинах. Однако функция "добавить в корзину" отключена.
Эффект от санкций
- Подсанкционный банк ВТБ предупредил своих клиентов, что они могут в ближайшее время столкнуться с ограничениями в работе приложения банка на смартфонах iPhone. "Проблемы в работе приложения связаны с введенными санкциями", – говорится в сообщили компании.
- На второй день действия западных санкций против финансовой системы России, введенных мировым сообществом в ответ на нападение на нашу страну, россияне начали осозновать, что их может ожидать в будущем. Оптимизма у них нет.
- Автомобильный концерн BMW решил прекратить производство автомобилей бренда на мощностях "Автотора" в Калининграде и перестает поставлять автомобили на российский рынок, написала американская газета The Wall Street Journal.
- Посольство РФ в Польше сообщило, что Варшава решила конфисковать в пользу государства два российских зданий.
- Правда, Россия умудряется и сама себя ограничивать. Роскомнадзор пригрозил заблокировать доступ к интернет-энциклопедии "Википедию" из-за материала "Вторжение России на Украину (2022)".
- Вечером 1 марта стало известно, что компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока – 2") объявила о банкротстве.