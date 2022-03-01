Дивитись можна, купити не можна – нова реальність у покупців Apple у Росії

У Росії припинився продаж техніки компанії Apple, яку раніше попросив заблокувати Apple Store для росіян міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Сам товар популярного бренду все ще є в російських інтернет-магазинах. Однак функція "додати до корзини" вимкнена.
Ефект від санкцій
- Підсанкційний банк ВТБ попередив своїх клієнтів, що вони можуть найближчим часом зіткнутися з обмеженнями роботи програми банку на смартфонах iPhone. "Проблеми в роботі програми пов'язані з введеними санкціями", – йдеться у повідомленні компанії.
- На другий день дії західних санкцій проти фінансової системи Росії, запроваджених світовою спільнотою у відповідь на напад на нашу країну, росіяни почали усвідомлювати, що їх може очікувати у майбутньому. Оптимізму вони не мають.
- Автомобільний концерн BMW вирішив припинити виробництво автомобілів бренду на потужностях "Автотора" у Калінінграді та перестає постачати автомобілі на російський ринок, написала американська газета The Wall Street Journal.
- Посольство РФ у Польщі повідомило, що Варшава вирішила конфіскувати на користь держави дві російські будівлі.
- Щоправда, Росія примудряється і сама обмежувати себе. Роскомнагляд пригрозив заблокувати доступ до інтернет-енциклопедії "Вікіпедію" через матеріалу "Вторгнення Росії в Україну (2022)" .
- Увечері 1 березня стало відомо, що компанія Nord Stream 2 AG (оператор "Північного потоку – 2") оголосила про банкрутство