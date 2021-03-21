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Сняла репортаж о "вилле Навального": российской пропагандистке вручили престижную награду

21 марта, 11:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Речь идет о премии "Золотое перо России"

Премию "Золотое перо России" получила пропагандистка Анастасия Попова, которая сняла репортаж о квартире в Германии, где жил политик Алексей Навальный после лечения.

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Об этом сообщают на сайте Союза журналистов РФ.

Организаторы подчеркивают, что премию Попова получила за свои репортажи из "воюющей Сирии". Но, по факту, награду ей вручили практически сразу после репортажа о Навальном. Вероятно именно этот сюжет поспособствовал.

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Речь идет о доме, который арендовал Навальный с семьей после того, как был выписан из госпиталя, где проходил лечение после отравления "Новичком". В сюжете пропагандистка возмущается стоимостью дома, показывает все уголки вплоть до ершиков для унитаза.

После обнародованного сюжета появилась реакция владельца дома. Он сообщил, что пропагандисты ввели его в заблуждение. Они назвались семейной парой туристов и вели съемку без разрешения. Ему пришлось обратиться в полицию.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора пропагандистского "Первого канала" Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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