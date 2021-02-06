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Российский пропагандист "заработал" орден от Путина

6 февраля, 16:26

Ольга Литвин Ольга Литвин

Гендиректор кремлевского канала получил награду на свой 60 день рождения

Фото: Wikipedia

Фото: Wikipedia

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора пропагандистского "Первого канала" Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Сегодня Эрнсту исполнилось 60 лет. Он получил отличительную награду с формулировкой "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Семь лет назад Эрнст получил такой же орден II степени. Свою должность он занимает с 1999 года, до этого был генпродюсером "Первого канала".

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Ранее "Первый канал" приписал дипломатов Швеции, Польши и Германии к участникам протестов 23 января за оппозиционного политика Алексея Навального.

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Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев назвал провокацией инцидент в Санкт-Петербурге, где во время митинга сотрудник ОМОНа ударил в живот 54-летнюю россиянку Маргариту Юдину.

Задержанные на протестах рассказывают об ужасах и пытках. Как российские власти запугивают и отбивают желание выходить на акции протеста – смотрите в нашем сюжете:

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