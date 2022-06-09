У Путина созрел безумный план на оккупированные территории – СМИ

Несколько политтехнологов рассказали, что уже получали предложения поработать "политруками" на украинских территориях

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация собирается объединить оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, а также сепаратистские так называемые "ДНР" и "ЛНР" в отдельный федеральный округ РФ.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента РФ

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"Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся "референдумы" о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", – сказал он.

Что известно?

По информации собеседников издания, созданием округа занимается заместитель руководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался вопросами оккупированного Россией Донбасса в 2014 году – тогда он занимал должность заместителя председателя управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

Кроме того, по информации издания, в Кремле сейчас обсуждаются две даты проведения псевдо "референдумов". Первая – в середине июля, зависит от ситуации на фронте. И вторая, "более реальная" – 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день состоятся губернаторские выборы).

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