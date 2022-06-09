У Путіна дозрів шалений план на окуповані території – ЗМІ

Російська Федерація має намір об'єднати окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також сепаратистські так звані "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.
Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на співрозмовників із адміністрації президента РФ
"Округ має з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться "референдуми" про приєднання до Росії. Приєднуватись до діючих округів українські території не будуть", – сказав він.
Що відомо?
За інформацією співрозмовників видання, створенням округу займається заступник керівника департаменту адміністрації президента РФ із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. Він уже займався питаннями окупованого Росією Донбасу у 2014 році – тоді він обіймав посаду заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.
Крім того, за інформацією видання, у Кремлі наразі обговорюються дві дати проведення псевдо "референдумів". Перша – у середині липня, залежить від ситуації на фронті. І друга, "реальніша" – 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії (цього ж дня відбудуться губернаторські вибори).
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