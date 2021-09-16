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"Спутник V" запрещен, ВОЗ приостановила процесс сертификации

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
16 сентября, 12:59
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"Спутник V" должен предоставить информацию о месте производства, о безопасности вакцины и о ее эффективности
Жарбас Барбоса: процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был приостановлен. Коллаж: "Сегодня"
Жарбас Барбоса: процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был приостановлен. Коллаж: "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс сертификации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" и ждет дополнительной информации от производителя.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был приостановлен, потому что во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "наилучшей практики производства", – заявил замглавы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.

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По его словам, чтобы получить одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем аспектам: прежде всего, о самом месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам; во-вторых, о безопасности вакцины; и в-третьих, о ее эффективности.

Он добавил, что российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом Всемирной организации здравоохранения, после чего будет проведена новая инспекция.

Вакцина "Спутник V"

  • Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
  • В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата
  • Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.

"Спутник" – это кошмар, мировая трагедия

Журналист Дмитрий Гордон назвал кошмарной российскую вакцину "Спутник V", которую уже давно забраковали в Украине. Пропаганда РФ сначала разрекламировала ее, а потом некоторые страны начали отказываться от российского препарата.

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По его словам, путинская пропаганда эпично опозорилась, когда страны начали отказываться от российского препарата от коронавируса.

"Спутник" – это вообще мировая трагедия. Вакцина "Спутник V" – это кошмар. Меня никогда не перестает удивлять российская пропаганда, Геббельс в гробу переворачивается. Так расхвалить вакцину свою, так рассказать, что ее все страны сейчас будут закупать и уже закупили. А потом страны третьего мира начали массово возвращать деньги за эту вакцину, потому что им ее не довезли, Словакия вакцину вернула. Опять пшик. Сделали из мухи слона, хотели торгануть слоновой костью, но и этого не смогли", – сказал Гордон.

Напомним, что ранее Россия обманула жителей "Л/ДНР" – людей вакцинируют опасным двойником Sputnik V.

Также напомним, что Гватемала требует вернуть деньги. Скандал из-за "Спутника V".

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