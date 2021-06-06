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"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)

6 июня, 18:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Старшей дочерью президента РФ Марию Воронцову называют всемирно известные издания

Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и его экс-супруга Людмила Путина. Коллаж: "Сегодня"

Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и его экс-супруга Людмила Путина. Коллаж: "Сегодня"

На российском телеканале вышло интервью предполагаемой старшей дочери президента России Владимира Путина Марии Воронцовой.

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Телеканал "Россия 24" представил Воронцову как кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и члена президиума Российской ассоциации содействия науке.

О чем говорила Воронцова:

  • о генетических исследованиях;
  • об орфанных (редких, малоисследованных) заболеваниях;
  • о важности ранней диагностики заболеваний;
  • об онкологических заболеваниях;
  • о раннем неинвазивном тестировании беременных.

К слову, о президенте России Воронцову не спрашивали.

Старшей дочерью президента Путина ее называют всемирно известные издания: журнал The New Times, BBC и агентство Bloomberg.

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Тема детей Путина в России – строгое табу. Президент РФ никогда не появлялся на публике со своими детьми. Официально у него две дочери – Мария и Екатерина.

В тренде
"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)
Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и его экс-супруга Людмила Путина. Коллаж: "Сегодня"

Российские и западные СМИ упоминают о каждой из дочерей Путина с приставкой "предполагаемая" или пишут в кавычках, поскольку информация о них обрывочная и точно не подтверждена, а президент РФ делает все, чтобы так и оставалось.

Ранее россиянка Елизавета Кривоногих, которую журналисты называют "третьей дочкой" президента РФ Владимира Путина, неожиданно выступила против насилия силовиков к участникам акций в своей стране.

Российская компания "Газпром-медиа" приобрела мобильное приложение "Я Молодец". Видеосервис разработали при поддержке фонда "Иннопрактика", который возглавляет предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова.

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