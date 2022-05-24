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"Сумасшедший и крякает как утка". Навальный передал из тюрьмы в США свежую характеристику на Путина

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 10:02
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Политик заявил, что ответ на вопрос: как же остановить президента РФ, всем предстоит найти самим
Алексей Навальный написал статью о Владимире Путине. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Навальный написал статью о Владимире Путине. Фото: коллаж "Сегодня"

Политик Алексей Навальный написал статью о президенте РФ Владимире Путине для журнала Time. По его словам, истинная миссия Путина в том, чтобы "преподавать уроки". Навальный заявил, что прямо сейчас глава государства-агрессора ведет урок на тему: как обнулить экономический рост своей страны за 20 лет.

Соответствующую статью опубликовали на сайте журнала Time.

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О чем пишет Навальный в статье?

"Возможно, истинная миссия Владимира Путина в том, чтобы преподавать уроки. Всем — от мировых лидеров и мировых же экспертов до обычных людей. В 2022-м он был особенно хорош в этом. Он вновь напомнил нам о том, что путь, начинающийся с "немного подделать выборы", всегда заканчивается диктатурой. О том, что диктатура всегда ведет к войне. Ох, как не стоило об этом забывать, верно?" – пишет политик.

По словам Навального, мировые лидеры годами лицемерно говорили о "прагматичной позиции" и выгодах в международной торговле. Цена войны: военная и экономическая помощь Украине, беженцы, санкции, — все это будет стоить в сотни раз дороже, чем приносили нефтяные и газовые контракты, на подписании которых "было так приятно пить шампанское".

"Путин напомнил нам о "законе утки". Помните? Ходит, как утка, выглядит и крякает, как утка, — значит, это утка. Так и здесь: уничтожил СМИ, организовывает политические убийства и пребывает в имперских иллюзиях — значит, это безумец, способный устроить кровавую бойню в центре Европы в ХХI веке. И не надо с ним обниматься на международных форумах", – заявил политик.

Навальный подчеркну, что сейчас Путин ведет урок на тему: как обнулить экономический рост своей страны за 20 лет. Однако ответ на главный вопрос: как же остановить "злобного сумасшедшего с армией, ядерной бомбой и членством в Совбезе ООН", всем предстоит найти самим.

Судьба Навального

  • 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении от последствий отравления. Он был задержан в серой зоне московского аэропорта Шереметьево, после чего отправлен сначала в СИЗО, потом в тюрьму.
  • Сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок.
  • Мосгорсуд 9 июня 2021 года признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

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