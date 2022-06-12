Террорист Гиркин грубо наехал на ближайшего соратника Путина

Гиркин рассказал о некомпетентности Шойгу в военном деле

Игорь Гиркин (слева) и Сергей Шойгу (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Так называемый экс-министр обороны "ДНР", террорист Игорь Гиркин-Стрелков назвал главного приспешника Владимира Путина – министра обороны РФ Сергея Шойгу – дураком.

Об этом сообщает советник министра МВД Антон Геращенко.

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"Это человек, который никогда не был военным, военное дело ему глубоко не интересно, только карьера и пиар. Дико богатый, дико жадный. Он дурак, он не понимает, у него огромное количество огнестрельного оружия, и генералов он подобных себе подбирает", – сказал Гиркин о Шойгу, отметив, что оккупанты отправлены в Украину без элементарной техники.

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