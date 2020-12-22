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Трусы Навального разрывают соцсети второй день: уморительные фотожабы

22 декабря, 17:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пользователи сети не могут остановиться – трусы Навального разлетелись по всему интернету

Признание сотрудника ФСБ в отравлении оппозиционера Алексея Навального продолжает будоражить соцсети. Пользователи яркими картинками и фотожабами высмеивают российскую спецслужбу, которая решила убить оппозиционера, нанеся яд "Новичок" на его трусы.

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Как сообщали новости "Сегодня", международная группа расследователей Bellingcat раскрыла имена восьми спецагентов ФСБ, попытавшихся физически устранить Алексея Навального. Позже отравитель Навального Константин Кудрявцев сознался в покушении. Оппозиционер позвонил сотруднику ФСБ под видом бывшего главы этой спецслужбы Патрушева. Кудрявцев рассказал, что яд в организм оппозиционера попал через нижнее белье – "Новичок" наносили на паховую часть трусов.

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Отметим, что на днях президент РФ Владимир Путин открестился от причастности к отравлению Навального: "Да кому он нужен? Если бы хотели – довели бы это до конца".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия соцсети трусы Алексей Навальный ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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