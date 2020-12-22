Трусы Навального разрывают соцсети второй день: уморительные фотожабы

Пользователи сети не могут остановиться – трусы Навального разлетелись по всему интернету

Признание сотрудника ФСБ в отравлении оппозиционера Алексея Навального продолжает будоражить соцсети. Пользователи яркими картинками и фотожабами высмеивают российскую спецслужбу, которая решила убить оппозиционера, нанеся яд "Новичок" на его трусы.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", международная группа расследователей Bellingcat раскрыла имена восьми спецагентов ФСБ, попытавшихся физически устранить Алексея Навального. Позже отравитель Навального Константин Кудрявцев сознался в покушении. Оппозиционер позвонил сотруднику ФСБ под видом бывшего главы этой спецслужбы Патрушева. Кудрявцев рассказал, что яд в организм оппозиционера попал через нижнее белье – "Новичок" наносили на паховую часть трусов.

Реклама

В тренде Китай запустил на орбиту новую ракету с секретным спутником на борту: видео

Реклама

Реклама

Читайте также наш материал "От Литвиненко до Навального: ТОП-5 провалов российских спецслужб".

Отметим, что на днях президент РФ Владимир Путин открестился от причастности к отравлению Навального: "Да кому он нужен? Если бы хотели – довели бы это до конца".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама