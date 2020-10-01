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"Ты знаешь, что умираешь". Навальный описал первые минуты отравления

1 октября, 12:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Врачи допускают, что состояние политика может восстановиться на 100%

После отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок" российский оппозиционер Алексей Навальный, которого на прошлой неделе выписали из больницы Charite, понимал, что умирает.

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Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что ты умираешь. Что ты сейчас умрёшь. При этом у тебя ничего не болит", – вспоминает Навальный.

Сейчас он утверждает, что чувствует себя лучше, а врачи говорят, что у него есть шансы восстановиться на 90% или даже 100%.

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Бутылка, из которой предположительно отравили Навального. Фото: instagram.com/navalny

"В каком-то смысле я выступаю такой подопытной свинкой, ведь опыта наблюдения за людьми, выжившими после поражения этим боевым химическим веществом, не так много", – добавил Навальный.

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Кроме того, в этом же интервью оппозиционер назвал ответственного за покушение – по его словам, за случившимся стоит президент России Владимир Путин.

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но немецкие врачи поставили ему другой диагноз – отравление ядом "Новичок".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление покушение Алексей Навальный новичок
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