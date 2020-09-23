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Навального выписали из немецкой клиники

23 сентября, 10:12

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Врачи не исключают полного выздоровления Навального

В немецкой клинике Charité заявили, что выписали российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили "Новичком", из медучреждения. Состояние его здоровья улучшилось, говорится в заявлении на сайте клиники.

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"Алексей Навальный, который пребывал на лечении в Charité с 22 августа текущего года, вчера был выписан из стационара. Состояние пациента улучшилось настолько, что позволяет выписку. Навальный пребывал на лечении 32 дня, из которых 24 дня провел в реанимации. Основываясь на прогрессе в лечении и нынешнем состоянии пациента, лечащие врачи верят, что возможно полное выздоровление. Однако, слишком рано говорить о возможных последствиях сильнейшего отравления, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе", – отмечают в заявлении.

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Также подчеркивается, что заявление опубликовано с согласия Навального и его жены.

20 августа стало известно, что Навальный впал в кому из-за вероятного отравления

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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