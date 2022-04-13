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У Путина нет гарантии победы на Донбассе. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 12:10
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Преимущество в количестве войск не гарантирует Путину победы в сражении на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Преимущество в количестве войск не гарантирует Путину победы в сражении на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают заявление Байдена о геноциде в Украине, прекращение закупок российских нефти и газа, а также подготовку Путина к "решительному сражению" на Донбассе.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Нефтетрейдер Vitol прекращает торговлю российской нефтью

Информагентство Bloomberg сообщает, что самый крупный в мире нефтетрейдер Vitol полностью прекратит торговлю российской нефтью и нефтепродуктами до конца текущего года. Компания подтвердила, что не будет вступать ни в какие новые операции с российской нефтью и нефтепродуктами, а ее закупки после вторжения России в Украину являлись частью уже существующих контрактов. Также отмечается, что к бойкоту российской нефти призывает проект StoopBloodyEnergy украинских компаний ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго.

Байден назвал войну России в Украине "геноцидом"

Американская газета The Washington Post пишет, что президент США Джо Байден назвал войну России в Украине "геноцидом", что свидетельствует о значительной эскалации риторики президента.

В США Пентагон и производители оружия обсудят помощь Украине на случай, если война с РФ затянется на годы

Международное агентство новостей Reuters информирует, что 13 апреля Пентагон примет лидеров восьми ведущих американских производителей оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворять потребности Украины в оружии, если война с Россией будет длиться годами.

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Большинство компаний в Германии поддерживают введение газового эмбарго против России

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что более 40% компаний в Германии поддерживают требование ввести эмбарго на сырье в отношении России. Немецкой экономике придется заплатить высокую цену за газовое эмбарго против России. Однако, согласно опросу, большая часть компаний высказывается за его введение.

Преимущество в количестве войск не гарантирует Путину победу на Донбассе

Британская газета The Times сообщает, что Путин пытается собрать силы, которые по численности превысят украинские войска на востоке страны в соотношении пять к одному. Однако, как утверждает издание, даже такое преимущество не гарантирует ему победы в "решительном сражении" на Донбассе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, в ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий. Североатлантический альянс уже начал помогать Украине в подготовке к очередным сражениям.

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В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия может снова попытаться захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны.

Также сайт "Сегодня" информировал, что враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

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Данные на 11:00 13 апреля
1
Личный состав 19800
Личный состав
2
Самолеты 158
Самолеты
3
Вертолеты 143
Вертолеты
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артиллерия 358
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 115
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1429
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

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