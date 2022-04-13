У Путина нет гарантии победы на Донбассе. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Преимущество в количестве войск не гарантирует Путину победы в сражении на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают заявление Байдена о геноциде в Украине, прекращение закупок российских нефти и газа, а также подготовку Путина к "решительному сражению" на Донбассе.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Нефтетрейдер Vitol прекращает торговлю российской нефтью

Информагентство Bloomberg сообщает, что самый крупный в мире нефтетрейдер Vitol полностью прекратит торговлю российской нефтью и нефтепродуктами до конца текущего года. Компания подтвердила, что не будет вступать ни в какие новые операции с российской нефтью и нефтепродуктами, а ее закупки после вторжения России в Украину являлись частью уже существующих контрактов. Также отмечается, что к бойкоту российской нефти призывает проект StoopBloodyEnergy украинских компаний ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго.

Байден назвал войну России в Украине "геноцидом"

Американская газета The Washington Post пишет, что президент США Джо Байден назвал войну России в Украине "геноцидом", что свидетельствует о значительной эскалации риторики президента.

В США Пентагон и производители оружия обсудят помощь Украине на случай, если война с РФ затянется на годы

Международное агентство новостей Reuters информирует, что 13 апреля Пентагон примет лидеров восьми ведущих американских производителей оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворять потребности Украины в оружии, если война с Россией будет длиться годами.

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Большинство компаний в Германии поддерживают введение газового эмбарго против России

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что более 40% компаний в Германии поддерживают требование ввести эмбарго на сырье в отношении России. Немецкой экономике придется заплатить высокую цену за газовое эмбарго против России. Однако, согласно опросу, большая часть компаний высказывается за его введение.

Преимущество в количестве войск не гарантирует Путину победу на Донбассе

Британская газета The Times сообщает, что Путин пытается собрать силы, которые по численности превысят украинские войска на востоке страны в соотношении пять к одному. Однако, как утверждает издание, даже такое преимущество не гарантирует ему победы в "решительном сражении" на Донбассе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, в ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий. Североатлантический альянс уже начал помогать Украине в подготовке к очередным сражениям.

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В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия может снова попытаться захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны.

Также сайт "Сегодня" информировал, что враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.