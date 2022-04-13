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Путін не має гарантії перемоги на Донбасі. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 12:10
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Перевага в кількості військ не гарантує Путіну перемоги у битві на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
Перевага в кількості військ не гарантує Путіну перемоги у битві на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють заява Байдена про геноцид в Україні, припинення закупівель російських нафти та газу, а також підготовку Путіна до "рішучої битви" на Донбасі.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Нафтотрейдер Vitol припиняє торгівлю російською нафтою

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що найбільший у світі нафтотрейдер Vitol повністю припинить торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами до кінця поточного року. Компанія підтвердила, що не вступатиме в жодні нові операції з російською нафтою та нафтопродуктами, а її закупівлі після вторгнення Росії в Україну були частиною вже існуючих контрактів. Також наголошується, що до бойкоту російської нафти закликає проект StoopBloodyEnergy українських компаній ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго.

Байден назвав війну Росії в Україні "геноцидом"

Американська газета The Washington Post пише, що президент США Джо Байден назвав війну Росії в Україні "геноцидом", що свідчить про значну ескалацію риторики президента.

У США Пентагон та виробники зброї обговорять допомогу Україні на випадок, якщо війна з РФ затягнеться на роки

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що 13 квітня Пентагон ухвалить лідерів восьми провідних американських виробників зброї США, щоб обговорити здатність галузі задовольняти потреби України у зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.

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Більшість компаній у Німеччині підтримують запровадження газового ембарго проти Росії

Німецький журнал Der Spiegel пише, що понад 40% компаній у Німеччині підтримують вимогу запровадити ембарго на сировину щодо Росії. Німецькій економіці доведеться заплатити високу ціну за газове ембарго проти Росії. Проте, згідно з опитуванням, більшість компаній висловлюється за його запровадження.

Перевага у кількості військ не гарантує Путіну перемогу на Донбасі

Британська газета The Times Путін намагається зібрати сили, які за чисельністю перевищать українські війська на сході країни у співвідношенні п'ять до одного. Проте, як стверджує видання, навіть така перевага не гарантує йому перемоги у "рішучій битві" на Донбасі.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за словами заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій. Північноатлантичний альянс уже почав допомагати Україні у підготовці до черговим битвам.

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В свою чергу заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія може знову спробувати захопити всю Україну, проте зараз окупаційні війська поставили собі проміжні цілі – захопити південь та схід країни.

Також сайт "Сьогодні" інформував, що ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19800
Особовий склад
2
Літаки 158
Літаки
3
Гелікоптери 143
Гелікоптери
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артилерія 358
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 115
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катери 7
Катери
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Транспорт 1429
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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