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Россия угрожает Украине новой эскалацией на Донбассе из-за слов Зеленского

6 апреля, 14:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кремль хочет, чтобы украинские власти советовались с оккупантами Донбасса

Кремль отреагировал на встречу президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом угрозами еще сильнее усложнить ситуацию на Донбассе.

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Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, он утверждает, что вступление в НАТО не поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которую спикер Кремля в очередной раз цинично назвал "внутренней проблемой" Украины.

"С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", – сказал Песков.

Он призвал "спросить мнение нескольких миллионов людей" на незаконно оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей.

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"Такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой", – говорит Песков.

Напомним, что на сегодняшней встрече со Столтенбергом Зеленский назвал НАТО "единственным путем к окончанию войны на Донбассе", а План действий по членству в Альянсе – "настоящим сигналом для РФ".

А на прошлой неделе послы стран – членов НАТО провели экстренную встречу из-за перемещений российских войск вокруг Украины.

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Россия НАТО Донбасс кремль Украина война на Донбассе Дмитрий Песков
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