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У Путина высказались о сроках войны в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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21 июня, 10:39
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Кремль снова назвал виновными в своих же преступлениях западные страны
Дмитрий Пеской объяснил, готов ли Путин отказаться от войны.
Дмитрий Пеской объяснил, готов ли Путин отказаться от войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о сроках войны в Украине. Он спрогнозировал, что война будет длиться долго. Точных дат он не назвал.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

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В ответ на вопрос журналиста о том, будет ли война затяжной, Песков ответил так:

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу".

Путин не планирует заканчивать войну

Международный преступник и по совместительству президент России Владимир Путин 17 июня заявил, что современный мир "проходит эпоху кардинальных перемен". Среди прочего, по его мнению, ломаются и дают сбой именно международные институты, в то время как в России, как обычно, все в порядке.

Как и всегда, по мнению президента РФ, во всем оказались виноваты западные страны, которые "принципиально отказались исполнять взятые на себя ранее обязательства". При этом достичь с ними каких-либо новых договоренностей "оказалось просто невозможно".

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"В сложившийся ситуации на фоне возрастания для нас рисков и угроз решение России о проведении "специальной военной операции" было вынужденным трудным безусловно, но вынужденным и необходимым", – заявил Путин.

При этом он отметил, что это решение было направлено на "защиту" граждан РФ, а также "жителей народных республик Донбасса", которые в течение восьми лет "подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада". По уверению президента РФ, Запад не только хотел реализовать "сценарий анти-России", но и вел активное "военное освоение украинской территории, накачивая Украину оружием и военными советниками".

Также Владимир Путин заявил, что все задачи "специальной военный операции" "безусловно будут решены".

Ранее мы писали, что разговоры о том, кто заменит на посту президента России Владимира Путина, ведутся уже давно. Армия и спецслужбы РФ ищут виноватого за провал на войне.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.

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Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

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Кирилл Верес – майор ВСУ, командир спецподразделения К-2 при 54-й отдельной механизированной бригаде (ранее – офицер контрразведки СБУ, задержавший российских ГРУшников Александрова и Ерофеева)... Сейчас на счету группы К-2 – около 40 единиц уничтоженной техники врага, сотни оккупантов. Верес - первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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