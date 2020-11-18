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Уголовного дела об отравлении Навального не будет: в ФСБ назвали причину

18 ноября, 19:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Фонд по борьбе с коррупцией" показал "отписку" силовиков на запрос о покушении на оппозиционера

Федеральная служба России не станет возбуждать уголовное дело о разработке и производстве химического оружия после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом сообщили в Telegram юридического отдела "Фонда борьбы с коррупцией", получив ответ на свой запрос.

В Следственном управлении ФСБ заявили, что не видят оснований для принятия процессуальных решений, поскольку факт отравления Навального проверяет "другой правоохранительный орган".

Название органа при этом не указывается, однако ранее МВД РФ опубликовало результаты проверки, согласно которым причиной ухудшения самочувствия Навального является "хронический панкреатит".

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В октябре ФБК подал в ФСБ ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье 355 УК РФ (Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) в связи с тем, что, по данным Организации по запрещению химического оружия, Навального отравили ядом из группы "Новичок".

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Юристы фонда назвали такой ответ "отпиской" и подали в Лефортовский суд Москвы жалобу на бездействие ФСБ.

Напомним, что об отравлении Алексея Навального стало известно 20 августа, когда ему стало резко плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. После госпитализации в Омске врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В связи с этим ЕС ввел персональные санкции против российских чиновников.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление ФБК Алексей Навальный ФСБ РФ новичок
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