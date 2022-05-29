Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
День Киева 2022 День Киева 2022 🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В ЕС не договорились о новых санкциях против России – журналист

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 20:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новые санкции могут ударить по поставкам российской нефти
В ЕС обсуждают, как остановить агрессию РФ против Украины
В ЕС обсуждают, как остановить агрессию РФ против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Послы стран Евросоюза 29 мая не смогли прийти к соглашению о введении шестого пакета санкций против России.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Реклама

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по 6-му пакету санкций в отношении России. Они снова встречаются завтра утром", – написал журналист.

Какие санкции предлагаются

Председательствующая в Совете Европы Франция предложила в шестом пакете санкций для России запрет на доставляемую морским путем российскую нефть, которая будет составлять 2/3 от всего импорта, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированные источники.

"Президентство (Франция) представило новый пакет документов. Не исключено, что Coreper одобрит запрет на доставляемую кораблями российскую нефть, а это – 2/3 импорта", – сказал источник.

В случае если это предложение будет утверждено, лидеры ЕС уже в понедельник на специальном саммите ЕС смогут утвердить шестой пакет санкций в отношении России за войну, которую она ведет против Украины.

Как известно, против запрета на нефть выступает Венгрия, которая аргументирует свою позицию тем, что у страны нет доступа к портам, через которые она смогла бы получать альтернативные российским поставки нефти.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 мая
1
Личный состав 30150
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3270
ББМ
5
Танки 1338
Танки
6
Артиллерия 631
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 203
РСЗО
9
БПЛА 504
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2240
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Старший солдат Игорь Гроза - военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, участник АТО. С самого начала войны добровольцем стал на защиту Чернигова. Его подразделение одним из первых вступило в бой. Рискуя жизнью, бросился на БМП эвакуировать побратимов. Погиб под обстрелом. За отвагу награжден орденом "За мужество". Посмертно.

История героя
Непокоренные
Оксана Баландина - 23-летняя медсестра из Лисичанска (Луганская область). Спасаясь в подвале от бомбежек, продолжала помогать людям как медик. Подорвавшись на мине, осталась без ног. Но не сдалась! После операции вышла замуж прямо в больничной палате…
История медсестры
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29224.01

Bitcoin Cash (BCH)

181.86

Binance Coin (BNB)

303.3

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

23.13

Litecoin (LTC)

63.63

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять