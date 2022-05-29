В ЕС не договорились о новых санкциях против России – журналист

Новые санкции могут ударить по поставкам российской нефти

В ЕС обсуждают, как остановить агрессию РФ против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Послы стран Евросоюза 29 мая не смогли прийти к соглашению о введении шестого пакета санкций против России.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по 6-му пакету санкций в отношении России. Они снова встречаются завтра утром", – написал журналист.

No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia . They meet again tomorrow morning. #Ukraine - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2022

Какие санкции предлагаются

Председательствующая в Совете Европы Франция предложила в шестом пакете санкций для России запрет на доставляемую морским путем российскую нефть, которая будет составлять 2/3 от всего импорта, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированные источники.

"Президентство (Франция) представило новый пакет документов. Не исключено, что Coreper одобрит запрет на доставляемую кораблями российскую нефть, а это – 2/3 импорта", – сказал источник.

В случае если это предложение будет утверждено, лидеры ЕС уже в понедельник на специальном саммите ЕС смогут утвердить шестой пакет санкций в отношении России за войну, которую она ведет против Украины.

Как известно, против запрета на нефть выступает Венгрия, которая аргументирует свою позицию тем, что у страны нет доступа к портам, через которые она смогла бы получать альтернативные российским поставки нефти.