В ЕС не договорились о новых санкциях против России – журналист

Послы стран Евросоюза 29 мая не смогли прийти к соглашению о введении шестого пакета санкций против России.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia . They meet again tomorrow morning. #Ukraine