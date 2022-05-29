У ЄС не домовилися про нові санкції проти Росії – журналіст

Нові санкції можуть вдарити по поставках російської нафти

У ЄС обговорюють, як зупинити агресію РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Посли країн Євросоюзу 29 травня не змогли дійти згоди щодо запровадження шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди відносно 6-го пакету санкцій щодо Росії. Вони знову зустрічаються завтра вранці", – написав журналіст.

No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia. They meet again tomorrow morning. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2022

Які санкції пропонуються

Головуюча в Раді Європи Франція запропонувала в шостому пакеті санкцій для Росії заборону на російську нафту, що доставляється морським шляхом, що становитиме 2/3 від усього імпорту, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланянм на поінформовані джерела.

"Президентство (Франція) представило новий пакет документів. Не виключено, що Coreper схвалить заборону на російську нафту, що доставляється кораблями, а це – 2/3 імпорту", – сказало джерело.

У разі, якщо ця пропозиція буде затверджена, лідери ЄС вже в понеділок на спеціальному саміті ЄС зможуть затвердити шостий пакет санкцій щодо Росії за війну, яку вона веде проти України.

Як відомо, проти заборони на нафту виступає Угорщина, яка аргументує свою позицію тим, що у країни немає доступу до портів, через які вона б змогла отримувати альтернативні російським поставки нафти.