У ЄС не домовилися про нові санкції проти Росії – журналіст

Посли країн Євросоюзу 29 травня не змогли дійти згоди щодо запровадження шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia. They meet again tomorrow morning. #Ukraine