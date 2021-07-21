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В Кремле заявили, что переговоры о транзите газа после 2024 года – не уровень президентов

21 июля 2021 23:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В России считают, что переговоры о транспортировке газа через несколько лет полностью перейдут в коммерческую плоскость

"Северный поток - 2" и Дмитрий Песков / коллаж "Сегодня"

"Северный поток - 2" и Дмитрий Песков / коллаж "Сегодня"

В Кремле утверждают, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран", – сказал Песков.

Что касается возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, то, по его словам, подвижек по этому вопросу пока нет.

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Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США и Германия достигли договоренностей по газопроводу "Северный поток – 2" и обнародуют детали соглашения в ближайшее время.

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Тем временем Министерство иностранных дел Украины инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по угрозам для Украины и Европы из-за "Северного потока 2" и уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Мы также писали, что советник Государственного департамента Соединенных Штатов Дерек Шолле заявил, что информация, якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока – 2", не соответствует действительности.

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