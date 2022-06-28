В Курске прогремел взрыв: жители видят дым (фото, видео)

Пока причины взрыва неясны

Курск находится в 110 км от границы с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском Курске прогремел взрыв. Сообщается о поднимающемся в воздух дыме. При этом неизвестно, что конкретно стало причиной взрыва.

Об этом пишет Telegram-канал "Украина 24".

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Что происходит

Как отмечается, город находится в 110 км от украинской границы. При этом губернатор Курской области утверждает, что был сбит украинский беспилотник.

"В российском Курске "хлопает", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в местных пабликах Курска "чистят" комментарии:

"В местных пабликах Курска чистят комментарии тех, кто пишет, что на самом деле про сбитие БПЛА – это чушь и был прилет".

Ранее в Ростовской области после "хлопка" загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров.