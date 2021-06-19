В Москве слышны взрывы – что произошло (видео)

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате сильного пожара на складе пиротехники

В субботу, 19 июня, в Москве на Лужнецкой набережной случился пожар – предварительно, загорелся склад пиротехники.

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Об этом сообщает Mash.

Как сообщают очевидцы, слышны взрывы.

На место выехали спасательные службы, причина возгорания и есть ли пострадавшие – сейчас выясняется. Огонь пока распространился на 150 квадратных метров. Движение транспорта ограничено на Лужнецкой набережной на двух полосах из трех.

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Также мы писали о том, чтов российской Рязани три человека погибли при ночном пожаре в реанимационном отделении областной больницы им. Н. А. Семашко. Еще 35 человек пришлось эвакуировать.

Также ранее мы писали, что в Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Также в Оболонском районе Киева произошел пожар в школе № 9. Всех сотрудников и учеников тут же эвакуировали из здания.