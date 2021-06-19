Українська
$ 27,17
32,44
  1. Мировые новости
  2. Россия

В Москве слышны взрывы – что произошло (видео)

19 июня 2021 17:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате сильного пожара на складе пиротехники

В субботу, 19 июня, в Москве на Лужнецкой набережной случился пожар – предварительно, загорелся склад пиротехники.

Реклама

Об этом сообщает Mash.

Как сообщают очевидцы, слышны взрывы.

На место выехали спасательные службы, причина возгорания и есть ли пострадавшие – сейчас выясняется. Огонь пока распространился на 150 квадратных метров. Движение транспорта ограничено на Лужнецкой набережной на двух полосах из трех.

Не пропусти!
Португалия – Германия: онлайн-трансляция матча грандов из "группы смерти"
Португалия vs Германия
Реклама

Также мы писали о том, чтов российской Рязани три человека погибли при ночном пожаре в реанимационном отделении областной больницы им. Н. А. Семашко. Еще 35 человек пришлось эвакуировать.

Также ранее мы писали, что в Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Также в Оболонском районе Киева произошел пожар в школе № 9. Всех сотрудников и учеников тут же эвакуировали из здания.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Придумайте свое – Украина потроллила МИД РФ из-за украденной идеи ролика
Придумайте свое – Украина потроллила МИД РФ из-за украденной идеи роликаУкраина
Коротко и по делу. Что теперь будет с надписью
Коротко и по делу. Что теперь будет с надписью "Героям слава!" на форме сборной на Евро-2020Украина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова ПутинаВласть
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в ЖеневеДругие страны
Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТО
Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТОРоссия
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять