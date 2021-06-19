У Москві чутно вибухи – що сталося (відео)

Поки невідомо, чи є постраждалі в результаті сильної пожежі на складі піротехніки

У суботу, 19 червня, в Москві на Лужнецькій набережній сталася пожежа – попередньо, загорівся склад піротехніки.

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Про це повідомляє Mash.

Як повідомляють очевидці, чутні вибухи.

На місце виїхали рятувальні служби, причина загоряння та чи є постраждалі – зараз з'ясовується. Вогонь поки поширився на 150 квадратних метрів. Рух транспорту обмежено на Лужнецкькій набережній на двох смугах з трьох.

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Також ми писали про те, що в російській Рязані три людини загинули при нічній пожежі в реанімаційному відділенні обласної лікарні ім. Н. А. Семашко. Ще 35 осіб довелося евакуювати.

Також раніше ми писали, що у Києві 11 травня сталася велика пожежа в Солом'янському районі. Площа спалаху склала 400 квадратних метрів.

Також в Оболонському районі Києва сталася пожежа в школі № 9. Всіх співробітників і учнів у ту ж мить же евакуювали з будівлі.