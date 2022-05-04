В РФ снова произошел мощный пожар (видео)

Над местом происшествия поднялся столб огненного черного дыма

В РФ снова крупный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В промзоне города Дзержинска Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем. Причины возгорания пока неизвестны.

Об этом сообщают росСМИ.

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На опубликованных видео можно увидеть, как над местом происшествия поднимается столб огненного черного дыма.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в районе 8-го производственного участка ОАО "Капролактам" произошло возгорание цистерны. На место происшествия выехали пожарные службы.

На Пермском пороховом заводе произошел крупный пожар, есть жертвы

1 мая произошел крупный пожар на Пермском пороховом заводе, РФ. Возгорание произошло вечером около 20:00. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Пожар случился в здании по производству пластмасс – в цехе загорелись спецпродукты в упаковке. Огонь охватил крышу здания на всей площади, вспыхнула даже трава вокруг здания. Общая площадь пожара составила 530 кв. м.

"Во время пожара погибла женщина 1963 года рождения, еще одна женщина 1979 г.р. скончалась в больнице. Также сотрудница завода, 1986 г.р., с сильнейшими ожогами 99% тела доставлена в реанимацию, за ее жизнь борются врачи", – пишет издание.

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