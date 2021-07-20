В РФ задержали начальника ГИБДД, у которого весь дом в золоте: шокирующие фото

Задержанный живет как олигарх, он помешан на роскоши, есть даже золотой унитаз

Алексей Сафонов живет с шиком. Коллаж "Сегодня"

В Ставропольском крае России в рамках спецоперации задержаны более 35 сотрудников регионального управления ГИБДД, в том числе и их начальник Алексей Сафонов, который оказывается, живет не хуже российского президента. Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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По его словам, всем задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения полномочий и другие статьи.

"По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных номеров" и пропуска большегрузов и до торговли песком", – написал Хинштейн.

Также он опубликовал фото дома начальника ГИБДД, быт которого шокирует своим размахом – весь интерьер в золоте (позолоте), замечен даже "золотой" унитаз.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материалы своего расследования, в котором показал "дворец Путина" в Геленджике. Примечательно, что рядом находится и огромная территория, принадлежащая ФСБ.

Поражают воображение не только владения хозяина Кремля, но и то, что у Путина внутри "дворца". Стоит отметить, что сам президент РФ открестился от этого имущества – ни ему, ни его близким это якобы не принадлежит.

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