В России новые "хлопки" в пограничной с Украиной области

В Курской области заявили об обстреле

В РФ заявили об обстреле Курской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Курской области РФ произошел обстрел села возле границы с Украиной. В результате пострадало несколько зданий. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты", — заявил он.

Обстрелы на территории РФ

В приграничных областях России с Украиной неоднократно заявляли об обстрелах с украинской стороны и взрывах. Наиболее часто это происходит в Белгороде, который находится недалеко от Харьковской области.

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Кроме того, на территории всей России регулярно происходят возгорания на таких объектах, как нефтебазы, также нередки случаи поджогов военкоматов.

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