В России оторвало от пирса и унесло в море десантный корабль

Возвращение корабля на место швартовки заняло три дня

В российском Приморье из-за ураганного ветра оторвало от пирса, сорвав с якоря, большой десантный корабль "Александр Николаев".

Реклама

Об этом сообщило российское агентство "Вести Приморье".

Корабль, который стоял у города Фокино в бухте Абрек (залив Стрелок), отнесло течением к острову Путятина, где он сел на мель у берега.

По предположениям островитян, корабль уперся в дно и прибрежный лед. Работы по возвращению корабля к пирсу заняли три дня и 1 февраля, когда шторм прошел, "Александр Николаев" вернули на место.

В тренде Иран запустил новейшую ракету-носитель: видео испытаний

Реклама

В результате происшествия никто не пострадал, столкновений с другими кораблями не было, пирс также не поврежден.

Большой десантный корабль "Александр Николаев" был построен в 1982 году, а в 1997-м переведен в резерв и пришвартован у пирса в районе базы десантных кораблей в Фокино.

Напомним, в сентябре в территориальных водах Дании военный корабль из России столкнулся с торговым судном, которое направлялось из РФ в Швецию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама