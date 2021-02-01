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В России оторвало от пирса и унесло в море десантный корабль

1 февраля, 22:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Возвращение корабля на место швартовки заняло три дня

В российском Приморье из-за ураганного ветра оторвало от пирса, сорвав с якоря, большой десантный корабль "Александр Николаев".

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Об этом сообщило российское агентство "Вести Приморье".

Корабль, который стоял у города Фокино в бухте Абрек (залив Стрелок), отнесло течением к острову Путятина, где он сел на мель у берега.

По предположениям островитян, корабль уперся в дно и прибрежный лед. Работы по возвращению корабля к пирсу заняли три дня и 1 февраля, когда шторм прошел, "Александр Николаев" вернули на место.

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В результате происшествия никто не пострадал, столкновений с другими кораблями не было, пирс также не поврежден.

Большой десантный корабль "Александр Николаев" был построен в 1982 году, а в 1997-м переведен в резерв и пришвартован у пирса в районе базы десантных кораблей в Фокино.

Напомним, в сентябре в территориальных водах Дании военный корабль из России столкнулся с торговым судном, которое направлялось из РФ в Швецию.

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Россия корабль шторм
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