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В России перевернулся рейсовый автобус: есть жертвы (фото, видео)

25 декабря, 06:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В салоне автобуса были 26 человек

В России на трассе в Рязанской области перевернулся рейсовый автобус. В результате ДТП погибли три человека, 15 получили травмы.

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В салоне автобуса были 26 человек, передает "Интерфакс".

Причины ДТП пока неизвестны.

Видео: Mash

По информации российских СМИ, в результате аварии погибли двое мужчин, среди них водитель, и женщина. Пострадали в том числе пять детей, из них двое в реанимации.

Предварительно, водитель не справился с управлением. Сейчас информация о погибших и пострадавших уточняется.

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Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

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Также мы писали о том, что в ночь на 15 сентября в России в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.

Напомним, в России под Красноярском мужчина бросил "коктейль Молотова" в окно местного отдела полиции из-за ненависти к существующему режиму.

Ранее сообщалось, что в этом году в Свердловской области России 31-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве собственного новорожденного ребенка.

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Россия ДТП автобусы
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