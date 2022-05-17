В России подожгли подлодку прямо на заводе Минобороны

ЧП произошло во время ремонта на Кронштадтском морском заводе

В РФ загорелась подводная лодка. Фото: коллаж "Сегодня"

В РФ 17 мая произошло возгорание на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол". Это случилось во время работ на Кронштадтском морском заводе. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Что известно?

На Кронштадтском морском заводе во время огневых работ произошло задымление на К-3. По словам представителя предприятия, огонь ликвидировали, поскольку рядом круглосуточно дежурят сотрудники МЧС.

Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет и ущерб не нанесен.

Отметим, что АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" – это первая советская атомная подводная лодка. Кронштадтский морской завод выполняет ее ремонт с конца 2021 года с целью музеификации.

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В России произошел крупный пожар на химзаводе

Сегодня утром, 17 мая, в Бердске загорелось здание – по предварительной информации, в нем находится предприятие по производству изделий из пластика. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, информацию о пожаре опубликовало сообщество Новосибирской службы эвакуации. Судя по кадрам, от здания поднимается большой столб черного дыма, рядом работают машины пожарных. В пресс-службе администрации города Бердска подтвердили, что на улице Химзаводской, 11/44 произошел пожар.

При этом в ГУ МЧС России по НСО заявили, что в 07:35 поступило сообщение о возгорании в производственном здании с офисными помещениями.

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"В течение десяти минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны по повышенному номеру сложности с усилением группировки сил и высотной техникой. В это время горела кровля строения. В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и стоит на защите соседних зданий", – говорится в сообщении.

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