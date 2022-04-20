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В России подростков на уроках учат рыть окопы (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 апреля, 17:20
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У студентов Новочебоксарского техникума прошло необычное занятие по ОБЖ
В Чувашии на уроке ученики рыли окопы
В Чувашии на уроке ученики рыли окопы / Фото: Коллаж: Сегодня

В республике Чувашия (РФ) студентов одного из техникумов на уроке по основам безопасности жизнедеятельности заставили рыть окопы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко и опубликовал фото.

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"В России готовятся "отхватывать" во всех регионах страны. У студентов Новочебоксарского техникума (Чувашия) в рамках ОБЖ прошел урок по рытью окопов. Ну а что, пока мужики на войне, женщины в тылу, то дети будут окопы рыть да ягоды собирать. Привет, 40-е года, добро пожаловать в Чувашию!" – написал Гончаренко.

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В ряде регионов РФ паника из-за войны с Украиной

В России в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, а также на севере оккупированного Крыма введен высокий уровень террористической опасности. Такой же режим будет действовать на территории нескольких районов Краснодарского края.

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

После этого россияне начали рыть под Белгородом траншеи и окопы.

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