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У Росії підлітків на уроках вчать копати окопи (фото)

Павло Заяць Павло Заяць
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20 квітня, 17:20
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У студентів Новочебоксарського технікуму пройшло незвичайне заняття з ОБЖ
У Чувашії на уроці учні рили окопи
У Чувашії на уроці учні рили окопи / Фото: Колаж: Сьогодні

У республіці Чувашія (РФ) студентів одного з технікумів на уроці з основ безпеки життєдіяльності змусили рити окопи.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко та опублікував фото.

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"У Росії готуються "відхоплювати" у всіх регіонах країни. У студентів Новочебоксарського технікуму (Чувашія) в рамках ОБЖ пройшов урок з риття окопів. Ну а що, поки мужики на війні, жінки в тилу, то діти будуть окопи рити та ягоди збирати. Привіт, 40-ві роки, ласкаво просимо до Чувашії! – написав Гончаренко.

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У низці регіонів РФ паніка через війну з Україною

У Росії в Білгородській, Брянській, Курській областях, що межують з Україною, у двох прикордонних районах Воронезької області, а також на півночі окупованого Криму запроваджено високий рівень терористичної небезпеки. Такий самий режим діятиме на території кількох районів Краснодарського краю.

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.

Після цього росіяни розпочали рити під Білгородом траншеї та окопи.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 20 квітня
1
Особовий склад 20900
Особовий склад
2
Літаки 171
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1504
Транспорт
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Героям слава!
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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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