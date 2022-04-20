У Росії підлітків на уроках вчать копати окопи (фото)

У студентів Новочебоксарського технікуму пройшло незвичайне заняття з ОБЖ

У Чувашії на уроці учні рили окопи / Фото: Колаж: Сьогодні

У республіці Чувашія (РФ) студентів одного з технікумів на уроці з основ безпеки життєдіяльності змусили рити окопи.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко та опублікував фото.

Реклама

"У Росії готуються "відхоплювати" у всіх регіонах країни. У студентів Новочебоксарського технікуму (Чувашія) в рамках ОБЖ пройшов урок з риття окопів. Ну а що, поки мужики на війні, жінки в тилу, то діти будуть окопи рити та ягоди збирати. Привіт, 40-ві роки, ласкаво просимо до Чувашії! – написав Гончаренко.

Реклама

У низці регіонів РФ паніка через війну з Україною

У Росії в Білгородській, Брянській, Курській областях, що межують з Україною, у двох прикордонних районах Воронезької області, а також на півночі окупованого Криму запроваджено високий рівень терористичної небезпеки. Такий самий режим діятиме на території кількох районів Краснодарського краю.

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.

Після цього росіяни розпочали рити під Білгородом траншеї та окопи.