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В России сатирика Шендеровича и участниц группы Pussy Riot признали "иноагентами"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
31 декабря, 01:12
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В Минюсте отметили, что лица из списка систематически распространяют материалы для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование
Список "иноагентов" в России пополнился/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
Список "иноагентов" в России пополнился/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иностранных агентов восемь человек, которые якобы распространяют информацию и получают иностранное финансирование.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Кто в реестре?

В реестр лиц, деятельность которых приравняли к средствам массовой информации, работают за иностранные деньги, преимущественно публицисты и художники. В частности, это писатель-сатирик Виктор Шендерович, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, политолог и галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты признанного иноагентом "Радио Свобода" Елена Владыкина и Иван Беляев, а также основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Это решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", — отметили в Минюсте России.

В ведомстве добавили, что лица из списка "систематически распространяют материалы для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

Поддержка

На Facebook-странице сатирика Виктора Шендеровича, который известен благодаря политическому телешоу "куклы" в 1990-х годах, друзья пишут ему слова поддержки.

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"Теперь ты имеешь официальное, государственное свидетельство того, что ты порядочный и честный человек", — заметил один из комментаторов.

В России заговорили о смертной казни

Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в России возможно возвращение смертной казни.

Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.

По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые Российскому национальному правосознанию несвойственны.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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