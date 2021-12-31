В России сатирика Шендеровича и участниц группы Pussy Riot признали "иноагентами"

В Минюсте отметили, что лица из списка систематически распространяют материалы для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование

Список "иноагентов" в России пополнился/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иностранных агентов восемь человек, которые якобы распространяют информацию и получают иностранное финансирование.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Кто в реестре?

В реестр лиц, деятельность которых приравняли к средствам массовой информации, работают за иностранные деньги, преимущественно публицисты и художники. В частности, это писатель-сатирик Виктор Шендерович, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, политолог и галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты признанного иноагентом "Радио Свобода" Елена Владыкина и Иван Беляев, а также основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Это решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", — отметили в Минюсте России.

В ведомстве добавили, что лица из списка "систематически распространяют материалы для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

Поддержка

На Facebook-странице сатирика Виктора Шендеровича, который известен благодаря политическому телешоу "куклы" в 1990-х годах, друзья пишут ему слова поддержки.

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"Теперь ты имеешь официальное, государственное свидетельство того, что ты порядочный и честный человек", — заметил один из комментаторов.

В России заговорили о смертной казни

Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в России возможно возвращение смертной казни.

Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.

По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые Российскому национальному правосознанию несвойственны.

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