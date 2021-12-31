У Росії сатирика Шендеровича та учасниць гурту Pussy Riot визнали "іноагентами"

У Мін'юсту зазначили, що особи зі списку систематично розповсюджують матеріали для невизначеного кола осіб, отримуючи при цьому іноземне фінансування

Список "іноагентів" у Росії поповнився/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру ЗМІ-іноземних агентів вісім осіб, які начебто поширюють інформацію та отримують іноземне фінансування.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Хто в реєстрі?

До реєстру осіб, діяльність яких прирівняли до засобів масової інформації, що працюють за іноземні гроші, переважно публіцисти та митці. Зокрема, це письменник-сатирик Віктор Шендерович, учасниці панк-гурту Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина, політолог та галерист Марат Гельман, головний редактор видання "Холод" Таїсія Бекбулатова, журналісти визнаного іноагентом "Радіо Свобода" Олена Владикіна та Іван Бєляєв, а також засновник кіноклубу "Нафта" та проєкту "Лють" Андрій Алексєєв.

"Це рішення було ухвалено на підставі документів, що надійшли від уповноважених органів державної влади", — зазначили в Мін'юсті Росії.

У відомстві додали, що особи зі списку "систематично розповсюджують матеріали для невизначеного кола осіб, отримуючи при цьому іноземне фінансування".

Підтримка

На Facebook-сторінці сатирика Віктора Шендеровича, який відомий завдяки політичному телешоу "Кукли" у 1990-х роках, друзі пишуть йому слова підтримки.

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"Тепер ти маєш офіційне, державне свідчення того, що ти порядна і чесна людина", — зауважив один із коментаторів.

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