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У Росії сатирика Шендеровича та учасниць гурту Pussy Riot визнали "іноагентами"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
31 грудня, 01:12
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У Мін'юсту зазначили, що особи зі списку систематично розповсюджують матеріали для невизначеного кола осіб, отримуючи при цьому іноземне фінансування
Список "іноагентів" у Росії поповнився/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
Список "іноагентів" у Росії поповнився/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру ЗМІ-іноземних агентів вісім осіб, які начебто поширюють інформацію та отримують іноземне фінансування.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Хто в реєстрі?

До реєстру осіб, діяльність яких прирівняли до засобів масової інформації, що працюють за іноземні гроші, переважно публіцисти та митці. Зокрема, це письменник-сатирик Віктор Шендерович, учасниці панк-гурту Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина, політолог та галерист Марат Гельман, головний редактор видання "Холод" Таїсія Бекбулатова, журналісти визнаного іноагентом "Радіо Свобода" Олена Владикіна та Іван Бєляєв, а також засновник кіноклубу "Нафта" та проєкту "Лють" Андрій Алексєєв.

"Це рішення було ухвалено на підставі документів, що надійшли від уповноважених органів державної влади", — зазначили в Мін'юсті Росії.

У відомстві додали, що особи зі списку "систематично розповсюджують матеріали для невизначеного кола осіб, отримуючи при цьому іноземне фінансування".

Підтримка

На Facebook-сторінці сатирика Віктора Шендеровича, який відомий завдяки політичному телешоу "Кукли" у 1990-х роках, друзі пишуть йому слова підтримки.

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"Тепер ти маєш офіційне, державне свідчення того, що ти порядна і чесна людина", — зауважив один із коментаторів.

В Росії заговорили про смертну кару

Голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін заявив, що в Росії можливе повернення смертної кари.

Зорькін написав книгу "Конституційне правосуддя: процедура та сенс", її опублікували на сайті суду. Автор книги стверджує, що не відкидає можливості повернення в Росії смертної кари.

На думку Зорькіна, запровадження мораторію на найвищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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