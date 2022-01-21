В России власти обманули людей на крупные деньги

Людям продают ПЦР-тесты в несколько раз дороже

Люди покупают тесты в 15 раз дороже/Коллаж: "Сегодня"

В России людей "кинули" на деньги. Там продают ПЦР-тесты в несколько раз дороже, чем нужно.

Об этом во время выступления в Госдуме рассказал депутат Олег Нилов.

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По словам Олега Нилова, закупочная цена ПЦР-тестов у Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – 120-150 рублей. Однако россиянам тесты на коронавирус продают в 15 раз дороже.

"Я задавал вопрос о цене производителям о стоимости производства экспресс-тестов. Минпромторг отвечает, что это коммерческая тайна. Хорошо, сообщите цену, по которой вы закупаете ПЦР-тесты. Сообщили: 120–150 рублей. Тогда почему полторы — две тысячи (рублей) — стоимость ПЦР-теста для людей? Кто на этом нагревает руки?", — поинтересовался Олег Нилов на заседании Госдумы.

Член "Справедливой России" пообещал привлечь к решению проблемы Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и прокуратуру.

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Россиянам предложили трусы с Путиным

На российском сайте продают мужские трусы с портретом президента РФ Владимира Путина. На изделии изображен рисунок, где хозяин Кремля в скафандре как космонавт.

Такая модель нижнего белья появилась в интернет-магазине Wildberries. Одна пара трусов стоит 1318 рублей со скидкой (483 грн).

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