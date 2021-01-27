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В России задержали соратницу Навального Любовь Соболь

27 января, 23:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Адвокат Соболь считает произошедшее беспределом

В России на 48 часов задержали политика и юриста-расследователя Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

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Об этом говорится на ее странице в Twitter.

Адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что ее задержали по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Он уточнил, что ее везут в ИВС на Петровку (Москва).

Также накануне акций протеста в поддержку Навального суд в Москве оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей (примерно 93 тысячи гривен) за призыв к участию в протестных акциях.

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К слову, накануне сотрудники полиции на 48 часов задержали брата оппозиционера Алексея Навального Олега.

Напомним, в квартирах лидеров оппозиции прошли массовые обыски. Силовики пришли в квартиру жены Алексея Навального Юлии. Дверь в квартиру Юлии Навальной взломали, не дожидаясь адвокатов. Адвокатов внутрь не пустили.

Напомним, также обыски были и в студии "Навальный LIVE", в Фонде борьбы с коррупцией, в квартире отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

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