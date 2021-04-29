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В России закрылась сеть штабов Навального

29 апреля, 11:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

Соратники российского оппозиционера распускают штабы, чтобы не попасть под уголовные дела об экстремизме

В России официально распускают сеть региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального. Такое решение было принято после того, как прокуратура Москвы приостановила работу штабов.

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Об этом в Telegram сообщил соратник Навального Леонид Волков.

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает" – написал Волков.

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По его словам, ребрендинг не поможет.

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"Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно", - добавил он.

Напомним, прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов оппозиционера Алексея Навального и попросила суд приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией. Решение принято по делу о признании ФБК и штабов экстремистскими организациями.

Как известно, 21 апреля во многих городах России прошли массовые акции протеста в поддержку осужденного оппозиционера. Более подробно читайте в материале "Сегодня" Зверства ОМОНа с электрошокерами и колонны автозаков: все подробности дня протестов за Навального.

ОМОН ловит протестующих. Источник: twitter.com/novaya_gazeta

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