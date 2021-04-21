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Хотели свободы для Навального: участников акции в России арестовали

21 апреля, 12:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Силовики начали настоящие репрессии в отношении сторонников оппозиционера, причем во всех случаях речь почему-то идет о зимних протестах

Во многих городах России, где сегодня должны пройти массовые акции протеста в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, начались задержания активистов.

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Об этом сообщают российские СМИ.

В этот же день российский президент Владимир Путин выступает с обращением к Федеральному собранию РФ.

На этом фоне в центры крупных городов стянуты подразделения Росгвардии и полиции – перекрыт весь центр Москвы. В связи с этим митинги в Хабаровске и Владивостоке перенесли.

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Кроме того, в Москве задержали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш, а в Хабаровске – корреспондентку штаба Навального.

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В Магадане, где акция все же началась, задержали не менее восьми ее участников.

В Санкт-Петербурге, Сыктывкаре и Кургане силовики провели обыски у нескольких активистов и журналистов, а в Екатеринбурге – у главы штаба Навального Алексея Гресько. Во всех случаях речь идет о перекрытии дорог во время зимних протестов.

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Россия акция протеста демонстрация Алексей Навальный
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