Хотели свободы для Навального: участников акции в России арестовали

Во многих городах России, где сегодня должны пройти массовые акции протеста в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, начались задержания активистов.
Об этом сообщают российские СМИ.
В этот же день российский президент Владимир Путин выступает с обращением к Федеральному собранию РФ.
На этом фоне в центры крупных городов стянуты подразделения Росгвардии и полиции – перекрыт весь центр Москвы. В связи с этим митинги в Хабаровске и Владивостоке перенесли.
Кроме того, в Москве задержали юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш, а в Хабаровске – корреспондентку штаба Навального.
В Магадане, где акция все же началась, задержали не менее восьми ее участников.
В Санкт-Петербурге, Сыктывкаре и Кургане силовики провели обыски у нескольких активистов и журналистов, а в Екатеринбурге – у главы штаба Навального Алексея Гресько. Во всех случаях речь идет о перекрытии дорог во время зимних протестов.
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