Хотіли свободи для Навального: учасників акції в Росії заарештували

У багатьох містах Росії, де сьогодні мали пройти масові акції протесту на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального, почалися затримання активістів.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Цього самого дня президент Володимир Путін виступає зі зверненням до Федеральних зборів РФ.

На цьому тлі в центри великих міст стягнуто підрозділи Росгвардії і поліції – перекрито весь центр Москви. У зв'язку з цим мітинги в Хабаровську і Владивостоці перенесли.

Крім того, у Москві затримали юриста Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і прессекретаря Навального Кіру Ярмиш, а в Хабаровську і Красноярську- співробітників штабу Навального.

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Любов Соболь. Фото: twitter.com/sobollubov В тренді Повторно заразитися коронавірусом можна вже через три місяці (відео)

У Магадані, де акція все ж почалася, затримали не менш як вісім її учасників.

У Санкт-Петербурзі, Сиктивкарі, Брянську і Кургані силовики провели обшуки у кількох активістів і журналістів, а в Єкатеринбурзі – у керівника штабу Навального Олексія Греська. У всіх випадках йдеться про перекриття доріг під час зимових протестів.

Нагадаємо, що засуджений до 2,5 року колонії Олексій Навальний оголосив голодування через ненадання йому належної медичної допомоги – після етапування у нього почала боліти спина і стали німіти ноги.

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А недавно його лікар опублікував результати аналізів політика і заявив, що того мають доглядати в реанімації, оскільки він "може померти в будь-який момент".

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