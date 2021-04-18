Може померти в будь-який момент: лікар опублікував аналізи Навального (фото)

Росыйський політв'язень, опозиціонер Олексій Навальний, який вже понад два тижні голодує у колонії, повинен бути пыд наглядом у реанімації, оскільки "може померти в будь-який момент".
Про це написав його лікар Ярослав Ашихмін у Facebook.
Він також опублікував фото результату аналізу крові Навального і прокоментував наведені там дані.
За словами лікаря, у Навального зараз проблеми з нирками і серцем, що може призвести до фатальних наслідків.
"Калій 7,1 ммоль/л (це дуже багато), зростання креатиніну більш як на 50%, сечова кислота > 800 ммоль/л. Це може бути пов'язано з прогресуючою нирковою недостатністю (сечова кислота "забила" канальці нефронів нирок). Пацієнт з таким рівнем калію повинен спостерігатися в реанімації, так як у будь-який момент може розвинутися фатальна аритмія", – написав Ашихмін.
Він додав, що опозиціонер може померти від зупинки серця і зазначив, що публікує особисті дані за згодою родичів Олексія.
Нагадаємо, раніше дружина Олексія Навального Юлія після відвідування його в колонії розповіла, що опозиціонер ледве говорить і сильно схуд.
Раніше Навальний скаржився на бездіяльність тюремних лікарів- після скарг на болі у спині й оніміння ноги йому давали лише знеболювальне.
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