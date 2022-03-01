В России заплатят по 50$ семьям погибшим военных на войне в Украине

Министерство обороны страны-агрессорки России оценило жизнь своих солдат в 50 долларов. Эти деньги выдадут семьям погибших российских военных на войне с Украиной.
Об этом говорится в Telegram-канале Верховной Рады Украины
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"По нынешнему курсу путлер оценил жизнь своего гражданина в $50. 50$ — это цена жизни российского оккупанта!", — сообщили на канале.
Санкции против Путина
Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.
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В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:
- президент РФ Владимир Путин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- глава Минобороны России Сергей Шойгу;
- начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.